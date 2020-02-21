В пятницу, 21 февраля, стало известно, что в Италии зафиксировали шесть случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что все случаи зафиксированы на севере Италии в Ломбардии.

Известно, что никто из зараженных в последнее время не посещал Китай.

Очевидно, один из инфицированных, заразился коронавирусом после встречи со своим другом, который был в КНР.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные из Уханя. Их разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

Ранее в Италии зафиксировали один из первых случаев коронавируса.