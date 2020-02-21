В Италии зафиксировали один из первых случаев коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу. 21 февраля, в Италии в регионе Ломбардия зафиксировали новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщили местные власти, зараженный 38-летний мужчина ходил в больницу в северном городе Кодоньо. Мужчину еще обследуют, но тест на коронавирус был положительным.
В Италии это уже четвертый случай заражения коронавирусом. Ранее у двух китайских туристов и еще одного итальянца зафиксировали вырус.
Отметим, что коронавирус в Китае "убил" за сутки более 100 человек.
Ранее мы писали о том, что на Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей. Также мы сообщали о том, что на лайнере коронавирусом заразилось 44 американца.
Напомним, что в Украину 20 февраля вернулись украинцы из Уханя. В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовили 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
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