Які схеми викачування грошей приховані в наших рахунках [ Редактировать ]
Тема, що вже стала звичною, але все одно вражає. Тисяча і один спосіб махінацій із комунальними тарифами. Більшість із нас змушують переплачувати. І часто навіть одразу не збагнеш - де ж саме у платіжці "намудрували".
Які схеми викачування грошей приховані в наших рахунках? Та як захиститись від комунального обману? Олена Зоріна розбиралася.
Нові платіжки за тепло. Їх обговорюють із сусідами, родичами і навіть із незнайомими в інтернеті.
"За январь месяц с плюсовой температурой. Нараховано 3013,59 грн".
Цифри у платіжках зросли. Подекуди на 10%, а часом і набагато більше.
"Січень був холоніший, як наслідок фактичні витрати енергоносія була вищою", - говорить Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.
І газ був дорожчим, аніж у грудні, - визнають урядовці. Хоча й обіцяли зменшення цифр у квитанціях.
"За підсумками січня дійсно платіжка порівняно з груднем буде трошки вища. Обсяг споживання збільшився, тому що ціна на ринку виросла", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
І обіцяють: у лютому точно буде дешевше. От тільки люди - не вірять.
"Ждем не дождемся 1 марта, когда может быть увеличат пенсию".
Для пенсіонерки Людмили Михайлівни - це справжній шок. Причому подвійний.
"Вот счетчик, все показания, все считает".
Але постачальник на її лічильник не зважає.
"С октября месяца нам выставляют сумму по общедомовому счетчику".
А відтак цифри в платіжках зросли в рази. І не лише в неї, а й у сусідів.
""Киевтеплоенерго" прислало жильцам нашего дома и 35 домам города Киева письма, в которых сообщило, что в квартирах счетчики, которые были установлены за наши деньги, которыми мы пользовались свыше 5 лет являются недействительными и они отказываются принимать показания по счетчикам", - говорить Валентин Левицький, мешканець будинку.
У будинку вертикально-горизонтальне розведення. Але всі дозволи на встановлення лічильників у людей є. Колись це був екперимент.
"Вот эта схема дает нам полное основание и право пользоваться счетчиками".
Тепер за експеримент взялися тепловики. Вони впевнені: лічильники встановлені неправильно. Бо аж надто багато платили ті, в кого приладів обліку не було.
"В січні 19 року середній тариф для квартир, в яких було встановлено індивідальні прилади обліку становив 10 гривень, тариф для їхніх сусідів, в яких не було приладів обліку становив 45 гривень", - говорить Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".
Та не лише з лічильниками, а й з площею будинків, на думку комунальників, не все гаразд.
"Больше всего возмутило даже не то, что увеличилось количество гигакалориев в теплый месяц, а то, что дом усохся на 460 квадратных метров. У меня дом 7300, а теперь он 6900", - говорить Олена Зарембо, жителька Києва.
Дизайнерка Олена, отримавши цього місяця платіжку, згадала шкільні уроки математики.
"У нас спожито 98 гигакалорий и площадь у нас была 7384. Если мы поделим это на это мы получим 0,013. В следующем месяце мы сожгли 140 гигакалорий и если мы поделим это на новую нашу площадь 6908, то мы получим 0,02. Значит у нас что? у нас увеличилось на 0,07 стоимость одной гигакалории. Это практически в 2 раза".
Про це дівчина написала в соцмережах. І її пост побив усі рекорди.
"На данном этапе уже 11 тысяч человек поделились этим постом. У кого-то есть квартиры 45, 65 квадратных метров, дома у них поуменьшались в 2, 3. Рекордсмен по комментариям, в 6 раз уменьшился дом", - говорить Олена Зарембо, жителька Києва.
Що це? Неточності через неуважність чи умисні махінації?
Надскладна арифметика, а насправдi - диявол у деталях. Рiзна собiвартiсть виробництва тепла, рiзнi коефiцiєнти чи так званi газовi знижки, ба навiть рiзнi опалювальнi площi будiвель. Усе, щоб заплутати споживача. I як результат двох однакових платiжок у рiзних мiстах, будинках і навiть пiд'їздах не знайти. Чому? Давайте розбиратися разом.
Експерти кажуть: у розрахунках усе має значення.
"Там є лічильник, там нема, там краще утеплений будинок, там більша кількість жильців, там менша", - говорить Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.
Але й додавати зайвого, щоб, приміром, покрити втрати, теж можуть. Тому радять перевіряти кожну цифру.
"Мудрувати можуть виходячи з особливості встановлення тих чи інших коефіцієнтів або персональних тарифів вашого будинку. Території загального користування, наявність чи ненаявність прибудинкового лічильника, як наслідок додавання витрат, пов’язаних із транспортуванням теплотраси", - говорить Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.
Але щоб будинки всихали, до того ж масово, про таке ще не чули.
"По каждой цифре, которая есть в этой платежке тот, кто выставляет этот платеж, он несет уголовную ответственность. Математикой подняли итого, а потом сделали скидку".
У постачальників тепла - математика своя. Мовляв, ви у квитанції не дивіться. Рахуйте краще.
"В методиці проведення нарахувань не змінилось геть нічого. Взагалі. Тобто нарахування відбувались абсолютно по тим же похідним даним, по тим же площинам", - говорить Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".
Щоб пояснити, чому ж будівлі зменшуються, чиновник береться малювати.
"Ще раз.Будинок. На кожній секції встановлено прилад обліку теплової енергії. Кожна секція має свою опалювальну площу. S загальна будинку, відповідно це є сума цих площин, це є 14 тисяч квадратних метрів. Раніше в квитанціях зазначалась загальна опалювальна площа будинку. Стали зазначати витрати за цим лічильником і площу, яка закріплена за цим лічильником".
У киянки Олени такі малюнки викликають тільки подив.
"Это в нашем случае 7300? Или 6 908? Это вопрос".
І ще більше питань щодо арифметики тепловиків конкретно по її квартирі.
"Где же здесь опалювальна площа квартири? Она же не поменялась здесь. Мне здесь пока что ничего не понятно".
І тут цікава деталь - звідки взагалі ці цифри?
"Они должны брать их с технических паспортов. У нас всего лишь 20% домов паспортизированы. Все эти площади, они вымешленные по сути", - говорить Олександр Скубченко, голова Житлового союзу України.
Олена оплачувати платіжку з дивними цифрами і площами не збирається. Поки не з'ясує - звідки вони. Експерти радять чинити ще радикальніше.
"Массово писать заявления в Национальную полицию о мошенничестве", - говорить Олександр Скубченко, голова Житлового союзу України.
А от мешканці будинків із лічильниками, які не враховують, вирішили йти до суду. І поки що платять за показниками своїх квартирних приладів.
"У нас получается 2 тысячи долг каждый месяц. За ноябрь, за декабрь, за январь, отложим деньги и будут лежать. Мы откладываем. надеемся, что может быть выиграем суд", - говорить Людмила Карпенко, мешканка будинку.
А поки готують папери до суду, вийшли на ще одну цікаву історію.
"Это теплопункт всего дома. Здесь теплочетчик, который считывает температуру. Один на горячую воду и на ЦО, централизованное отопление".
Люди підозрюють, що й за гарячу воду вони сплачують зайве.
"Например, дом использовал по счетчикам тысячу кубов воды, люди ее оплатили, но по квитанциям киевэнерго, киевтеплоэнерго, нараховують больше 2 тысяч воды", - говорить Валентин Манченко, мешканець будинку.
Але це вже інша математика, з якою розбиратимуться після того, як стане зрозуміло, за якими лічильниками їм нараховуватимуть плату за тепло.
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