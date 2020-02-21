В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розповіла про події в Нових Санжарах та оцінила роботу уряду.

Почнемо з найбільш гострої теми цього тижня - реакції частини громадян на повернення українців з Китаю. Чому одна частина українців повстала проти іншої частини українців, яких намагалися розмістити після евакуації з Китаю? Як ви це пояснюєте?

Я думаю, що це просто до кінця люди не розуміють і не проінформовані про те, що насправді є коронавірус і в якому стані приїхали люди. От знаєте, чому не довели до людей три важливі речі? Перше, приїхали всі люди здорові. Вони були перевірені в Китаї, вони були перевірені в Україні і те, що є 14 днів такої ізоляції, це виключно формальність, яку треба дотриматись. Треба було сказати, що люди - здорові. Ніяких підозр, натяків навіть на хворобу. Друге, від звичайного грипу помирає 7% людей, а від коронавірусу в масштабах світу - 2%. Це дуже сильно "роздута" історія.

Я думаю, дуже хотілось би комусь, бачити "такою" Україну. Не така Україна. Не такі у нас українці. І я переконана, що за цим всім стояли великі підготовлені провокації, накрутка людей, а може навіть і більш ретельні речі.

Чинний уряд підготував звіт про перші півроку своєї роботи. Як ви оцінюєте цей документ та загалом роботу уряду?

Гірше за все, коли опозиція дає квитасті оцінки владі, завжди вони негативні. Я завжди працюю з документами. Я прийшла з цим звітом. Наприклад, "у 2019 році заробіня плата продовжувала зростати високими темпами". І вони, наприклад, рахують, що заробітня плата у людей збільшилась десь на 18%. Я просто хочу, щоб всі люди зараз сказали собі, це "правда чи не правда"? Або ж "підвищення рівня доходів усіх верств населення сприяла зниженню показників бідності"... "Висока динаміка зростання рівня оплати праці призвела до зниження безробіття і збільшення обсягів пропозицій робочих місць на ринку праці". Я думаю, що якщо у людей був би час, які займаються своїми справами, щоб почитати це і порівняти зі своїм життям, то людям не треба було б ніякої критики від опозиції.

Ваш прогноз - як довго ще пропрацює уряд Гончарука, якщо Володимир Зеленський не ухвалить рішення про його заміну? От Давид Арахамія в інтерв'ю сказав - мовляв, подивимося восени. Чи це реалістичний строк? Або все ж можлива зміна уряду раніше?

Міняти "виконавців" можна бескінечно. Сьогодні треба зробити три важливих висновки. Висновок 1: яких би чиновників не міняли, всі 100% повноти влади в руках Володимира Зеленського. Він сьогодні прийняв рішення, і це друге, на що треба звернути увагу, виконувати не національну програму розвитку України, а він сьогодні передав управління зовнішнім силам серйозним, фінансовим глобальним структурам він передав Україну.

Вони розставили свої кадри в уряді, в національних корпораціях, частково в силових структурах.

Треба міняти негайно стратегію розвитку країни. Треба відмовлятись від того, щоб всі ресурси, всі доходи країни, прибутки зараз віддають великим глобальним іноземним корпораціям. Якщо в українців не буде вже ресурсів, які приносять їм прибутки, то за рахунок чого нам потім робити заможною нашу країну і народ?

І тому, перше - негайно міняти курс. Це означає, що тільки президент Володимир Зеленський може прийняти рішення відмовитись від свої попередніх стратегій віддати Україну на зовнішнє управління. І треба негайно починати іншу стратегію - піднімати національну економіку. Всі ресурси країни зібрати, і поставити на службу нашому українському народу. Це зробити можливо, бо в нього в руках всі 100% влади. І треба безумовно прибрати з уряду силових структур, в тому числі з керівництва Комітета Верховної Ради, з керівництва національми корпораціями. Прибрати грантових хлопців і дівчат, які працюють не на Україну.