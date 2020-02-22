Инкубационный период коронавируса может быть 27 дней - Китай [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть дольше, чем 14 дней. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся обратно в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.
20 февраля у него поднялась температура, и через день у него был положительный результат на коронавирус.
Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание распространения вируса.
Напомним, что прибывших украинцев из Китая разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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