"Самый тяжелый полет в жизни": стюардесса спецрейса обратилась к украинцам [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, прошла эвакуация украинцев из Уханя. Всех прибывших пассажиров, среди которых есть и иностранцы, отправили в военный госпиталь, который находится в Новых Санжарах. Стюардесса, которая была на борту во время важной "операции" поделилась своими впечатлениями от рейса. Соответствующее обращение она написала на своей странице в Instagram.
"Миссия выполнима", - именно так подписала снимок девушка.
Кроме того, стюардесса назвала этот полет "самым тяжелым в жизни".
Почему мы? Ну кто-то ж должен. Это был без преувеличения самый длинный и самый тяжелый полет в моей жизни.
Также Ирина поблагодарила экипаж рейса, подчеркнув, что именно они стали для нее поддержкой:
Огромная благодарность моему экипажу! Без Вас я бы не справилась! Люблю свою работу. Люблю свою страну.
В комментариях под постом Ирины люди благодарят стюардессу и весь экипаж спецрейса.
Напомним, самолет с эвакуированными кружил над Украиной более часа, а потом приземлился в Борисполе на дозаправку. Позже он вылетел в Харьков, откуда эвакуированных увезли в санаторий в Полтавскую область.
Прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".
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