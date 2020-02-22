В субботу, 22 февраля, стало известно, что в Италии за сутки умер второй человек, который был заражен коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечается, второй жертвой коронавируса стала жительница региона Ломбардия. Ее смерть наступила через несколько часов после того, как от коронавируса умер 77-летний мужчина в соседнем регионе Венето.

На сегодня в Италии зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.