В Италии зафиксировали вторую смерть от коронавируса [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, стало известно, что в Италии за сутки умер второй человек, который был заражен коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство ANSA.
Как отмечается, второй жертвой коронавируса стала жительница региона Ломбардия. Ее смерть наступила через несколько часов после того, как от коронавируса умер 77-летний мужчина в соседнем регионе Венето.
На сегодня в Италии зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
по теме
Коронавирус в поезде "Киев-Москва": 5 пассажиров госпитализировали
По данным ведомства, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы
ЧП в поезде "Киев-Москва": украинцы шокированы приемом в России
"Подробностям" удалось пообщаться с пассажирами поезда
Глава СНБО вылетел в Новые Санжары
Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского
В Китае умер врач, который лечил пациентов с коронавирусом
В Ухане от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 29-летний врач Пэн Иньхуа
Эпидемия коронавируса: в Италии возросло число больных
Отмечается, что все случаи зафиксированы на севере Италии в Ломбардии