Обмежити зарплати політиків та чиновників на законодавчому рівні пропонує парламентський комітет соцполітики, - на цьому наполягає народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська.

За її словами, ліміт зарплат встановити необхідно, аби урядовці зрозуміли, що добре в країні живуть лише вони.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

"Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовила законопроект, где мы четко требуем ограничить зарплаты чиновникам - начиная от народного депутата, президента, министров, премьеров и руководителей госкорпораций. Максимум - десятью минимальными зарплатвми. А минимальную зарплату привязать к реальному прожиточному минимуму.

Ну, не бывает так в стране, чтобы более 10 млн. пенсионеров получали пенсию не больше 2 тысяч. У людей нет денег, чтобы купить лекарства. А в это время - жируют чиновники!"