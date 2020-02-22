На Харківщині за підтримки Юлії Світличної розробили соціальний меморандум [ Редактировать ]
Від комуналки до лікування. Ветеранські організації двох районів Харківщини просять захистити пенсіонерів. Про яку допомогу йдеться, - розкажуть наші кореспонденти.
Крихітні пенсії та захмарні суми у платіжках. Пенсіонери на Харківщині змушені звертатися по допомогу. Сподівалися на реальні знижки на комірне, але так і не отримали, тож зараз опинилися не межі виживання. Захисту просять у тих, хто допомагав раніше - зустрілися з депутатом облради Юлією Світличною.
"Юлия Светличная за три года своего пребывания на посту Харьковской администрации много сделала в плане социального и экономического развития региона: это и строительство дорог, это и ремонты больниц, ремонты Дворцов культуры. Это и решение социальных вопросов нас, ветеранов", - зазначив Анатолій Вінник, голова ветеранської організації.
Говорили про все, що наболіло. Жителі сільських районів побоюються, що можуть залишитися без лікарні. І вже з 1 квітня до стаціонарів і вузьких спеціалістів доведеться їхати за півсотні кілометрів.
"Закрывать больницы не дадим! Сейчас всеми возможными и невозможными способами власть пытается закрыть больницы. Послушайте, не для того их строили, ремонтировали и развивали, чтобы кто-то приходил и под разными там поводами пытался ее как-то закрыть. Не позволю никому закрыть ни одной больницы, будем только развивать! При нас развивались, строились, ремонтировались и наполнялись оборудованием районные и городские больницы. Так и надо продолжать, и это тоже будем отстаивать", - наголосила Юлія Світлична, депутат Харківської облради.
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