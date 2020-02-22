Не податками, так приватизацією. Влада збирається продати безліч об'єктів держвласності: від гаражів до заводів. Натомість розраховує отримати 12 мільярдів гривень.

Фахівці до таких намірів ставляться критично. Чому? Розбирались наші кореспонденти

З півтисячі державних об'єктів готують до приватизації вже цього року. Серед них і три торговельні морські порти: "Усть-Дунайськ", "Скадовськ" та "Білгород-Дністровський". У Фонді держмайна ідею продати порти пояснюють збитковістю підприємств.

"Держава - вона не є ефективним власником і вона не є ефективним бізнесменом І ці підприємства планується всі віддавати на приватизацію, для того, щоб, по-перше: приходили інвестиції, а по-друге: держава буде збавлятися від невластивих для неї функцій", - заявила Ольга Шуляк, народний депутат, представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України.

В експертному ж середовищі кажуть: порти - стратегічні підприємства, тож державі потрібно не продавати, а виводити їх з кризи. Це, - переконані експерти, - окупиться країні з лишком.

"Все остальные разговоры: "это не надо, это невыгодно, пускай другие занимаются этим" - это не государственный подход Очень просто взять и сказать: "вот, возьмут иностранцы или частники", ну а вы тогда зачем? Давайте тогда продадим все вообще, и мы тут не нужны будем! Нет: у нас есть опыт, знания в нашей стране. Государство не должно упускать контроль отсюда!", - наголосив Геннадій Чижов, політолог.

Тож за якою ціною держава збирається продавати об'єкти? Ось, наприклад, порт "Білгород-Дністровський". У Фонді держмайна нам нічого не повідомили про його вартість. Але аналітики публікують дані: порт - з причалами, землею, кранами - оцінили всього в 200 мільйонів гривень. Жителі Білгорода-Дністровського здивовані. Впевнені: чиновники навмисно зробили підприємство збитковим.

"Развалили все предприятия, которые были в Белгород-Днестровском, обанкротили, и сейчас ничего не работает - и начинаем продавать последнее, что у нас осталось ценное, что еще может приносить прибыль и городу, и людям, и всей стране. Жалко смотреть на это!", - наголосив Володимир Найденко, житель Білгорода-Дністровського.

Сьогоднішня ціна на стратегічні підприємства - занижена через бойові дії на Сході та поганий інвестиційний клімат загалом по країні, - впевнені експерти. Тож, зараз - не час для продажу компаній. Спочатку влада має встановити мир на Донбасі, а вже потім порушувати питання про приватизацію. Якщо, звичайно, це не спосіб розпродати державну власність за безцінь.

"Проводить приватизацию в стране, где идут боевые действия, по сути, отдавать за бесценок ключевые государственные предприятия - на мой взгляд, это, как минимум, не государственная позиция, а как максимум - это грабеж в интересах конкретных заказчиков, которые хотят за бесценок скупить эти объекты. Нам рассказывают о том, что "в стране нет денег, остались объекты либо убыточные, либо "нулевые", по этому их надо продать". У меня вопрос: ребята, а где же ваши пресловутые менеджеры, где ваши пресловутые молодые специалисты, которые знают, как управлять государственными предприятиями и государственными объектами так, чтобы они зарабатывали деньги? Где они? Опять получается - обманули нас, да?", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, раніше уряд вирішив долю великих українських портів - їх планують передати приватникам у концесію. Йдеться, зокрема, про порти в Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Бердянську та Чорноморську.