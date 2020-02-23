В Італії різко зросла кількість інфікованих коронавірусом [ Редактировать ]
Кількість інфікованих коронавірусом в Італії різко зросла. Тільки за останню добу їх стало майже вп'ятеро більше. У списку вже 132 людини. 26 із них - у реанімації, двоє - померли.
Через поширення вірусу дочасно припинили Венеційський карнавал, скасовують покази мод і футбольні матчі. Докладніше про спалах COVOD-19 у Європі - Аліса Орлова.
Окремі міста на півночі Італії у Ломбардії спорожніли. На вулицях - ні людей, ні машин. Десять комун області на карантині.
"Коронавірус - це величезна проблема. Треба бути дуже обережними, щоб уберегтися від зараження. Мені треба дбати про своє здоров'я і здоров'я моєї сім'ї", - говорить Ясін, житель Казальпустерленго.
"Добре, що закрили громадські місця. Це має стримати поширення вірусу. Позакривали справді все: лікарні, бібліотеки, навчальні заклади", - говорить П'єро Форлєо, житель Казальпустерленго.
На тлі різкого спалаху коронавірусу уряд ужив термінових заходів безпеки: на терміновому засіданні ухвалив спеціальний декрет щодо боротьби з епідемією. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте не відкидає, що за його виконанням стежитимуть військові.
"Нам необхідно забезпечити ізоляцію населених пунктів, які стали осередками інфекції. Встановимо КПП, і якщо знадобиться, задіємо Збройні сили. З цього дня в зонах спалаху скасовують усі масові заходи, обмежели роботу підприємств, навчальних закладів, заборонені всі в'їзди і виїзди без особливого дозволу", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.
У Ломбардії - зокрема й у столиці регіону Мілані - наказали закрити усі навчальні заклади. Заборонили проводити громадські збори та служби в церквах. Музеї та публічні бібліотеки також на карантині.
"Спершу ми вирішили закрити на карнатин університети. З огляду на те, що студенти багато пересуваються містом. З тієї ж причини, трохи згодом, ухвалили закрити школи. Взагалі я запропоную президентові регіону запровадити запобіжні заходи на усю столичну міську область. Це просто обережність, ми не хочемо створювати паніки", - говорить Джузеппе Сала, мер Мілана.
У Мілані, де відбувається "Тиждень моди", будинок Армані - проведе показ без глядачів, за зачиненими дверима. Захід транслюватимуть на сайті модного будинку. Театр "Ла Скала" відсьогодні скасував усі вистави. Перенесли й низку футбольних матчів серії А. У Венеції достроково завершиться щорічний Венеційський карнавал.
За однією з версій, епіцентром спалаху захворювання стало місто Кодоньйо, неподалік від Мілана. Там вірус діагностували в 38-річного чоловіка. Імовірно, він заразився від свого знайомого, який повернувся з Китаю. Загалом, по всьому світу вже зафіксували понад 77 тисяч підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Понад 2 300 людей померли. При цьому є хороша тенденція до видужання - побороти пневмонію, спричинену вірусом, змогли понад 22 тисячі пацієнтів.
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