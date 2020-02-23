А в Лондоні - акція на підтримку Джуліана Ассанжа. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликаючи не видавати Сполученим Штатам засновника "Вікілікс".

Хто із знаменитостей підтримав протест і як просувається справа Ассанжа - розкаже Світлана Чернецька зі столиці Великої Британії.

"Звільніть Джуліана Ассанжа" - скандують сотні протестувальників у центрі Лондона. Перший ряд цього маршу рясніє знаменитостями. Тут легендарна дизайнерка одягу Вів'єн Вествуд, лідер гурту Pink Floyd Роджер Вотерс і ексміністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс. Пліч-о-пліч із батьком Джуліана Ассанжа. У їхніх руках банер із закликом не видавати Сполученим Штатам засновника "Вікілікс".

"Сполучені Штати вирішили вполювати іноземного журналіста, який за кордоном опублікував правду. Це чіткий сигнал для усіх медійників світу: ніхто не захищений від зазіхань США. Настав час збагнути, якою критичною є ця ситуація. Йдеться не тільки про життя Ассанжа, а й про майбутнє ЗМІ", - говорить Крістін Графнсон, головний редактор "Вікілікс".

Уже завтра розпочнеться засідання суду щодо екстрадиції Ассанжа до Сполучених Штатів. Вашингтон звинувачує його у шпигунстві за найбільший в історії країни витік державних таємниць. Cайт "Вікілікс" опублікував тисячі секретних документів Пентагону та Держдепу. Зокрема, докази вбивств мирних жителів американськими солдатами. Захист Ассанжа закиди Вашингтона називає наступом на свободу слова та вважає політичним переслідуванням.

"Ми переконані: Борис Джонсон покладе край цьому випадку ганебного застосування закону у Великій Британії", - говорить Джон Шиптон, батько Джуліана Ассанжа.

Сам Ассанж із квітня минулого року перебуває у в'язниці надсуворого режиму "Белмарш". Разом із особливо небезпечними злочинцями. Більшість цього часу провів у ізоляції - у медичній частині".

"Йому дедалі важче говорити. Інколи він дуже сумний. Я не можу вдаватися до подробиць, та ми щиро стурбовані його психічним здоров'ям", - говорить Ерік Дюпон-Моретті, юрист Джуліана Ассанжа.

Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Сполученому Королівстві. Там він 7 років переховувався від судового процесу у Швеції. Дві жінки звинуватили його у зґвалтуванні. Цю справу закрили через брак доказів.

Швидкого рішення щодо екстрадиції Ассанжа чекати не варто. Засідання суду триватиме весь наступний тиждень, відтак - продовжиться у травні. У США засновникові "Вікілікс" загрожує до ста сімдесяти п'яти років ув'язнення.