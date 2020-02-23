У Нових Санжарах евакуйованій жінці стало зле [ Редактировать ]
Хвора на обсервації. Іноземній громадянці в Нових Санжарах учора стало зле. У МОЗ запевнили, її стан не пов'язаний із ГРВІ. У неї виявили проблеми зі шлунком. І вже сьогодні жінці покращало.
"Ні в кого немає симптомів гострого распіраторного захворювання спричиненого коронавірусом. Температура у всіх нормальна. Підвищеної немає. Вчора в іноземної громадянки були скарги на появу болю в животі. Місцевий лікар, команда лікарів розпочала спостереження і вони провели консультацію з обласними спеціалістами. Було встановлено діагноз, призначено лікування. І сьогодні для іноземки на базі харчоблоку готують дієтичне харчування. Вона залишається в обссерваторі, стан її на ранок покращився, стабільний. Жодних загроз її здоровю не існує", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я.
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