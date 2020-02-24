В Киеве загорелся популярный ресторан [ Редактировать ]
В понедельник утром, 24 февраля, в Киеве, на территории ВДНХ, произошел пожар в ресторане HayLoft Ukrainian BBQ. Об этом сообщает "Информатор".
Огонь охватил территорию площадью 70 кв. м. На место происшествия были вызваны спасатели.
Прежде чем приступить к ликвидации пожара, спасатели дождались приезда электриков, которые должны были обесточить здание. За это время площадь распространения пожара увеличилась до 100 квадратных метров.
Возгорание было локализовано около 08:30, за это время огонь распространился на площади 150 кв. м, в 09:04 пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
На месте работали около двух десятков пожарных и четыре единицы техники.
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