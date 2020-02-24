До акваторії Чорного моря увійшов американський есмінець USS Ross з ракетним озброєнням на борту. Військовий корабель гарантуватиме безпеку на морі й регіональну стабільність - йдеться на сайті ВМС США.

Також у відомстві зазначили: цим візитом планують зміцнити відносини з союзниками в НАТО та партнерами у питаннях співпраці на Чорному морі. Торік у грудні USS Ross побував у одеському порту. Ймовірно, що американський есмінець зАйде туди й цього разу.