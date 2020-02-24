Наркотичні медпрепарати виявили прикордонники на Донеччині. Їх знайшли в чоловіка, який виїздив на тимчасово окуповану територію через пункт пропуску "Новотроїцьке".

В багажнику було півсотні ампул, захованих у шкарпетку, та ще сотня - у кишенях. Пізніше через цей самий контрольний пункт з окупованої території наркотики намагався пронестИ інший чоловік. На підозрілу речовину відреагував службовий пес.