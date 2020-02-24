Новий посол України при ООН офіційно отримав повноваження [ Редактировать ]
Наша людина в ООН. Новий посол України при Організації Об'єднаних Націй офіційно отримав повноваження. Хто він? І які завдання визначив пріоритетними?
Дмитро Анопченко познайомився з дипломатом у кулуарах штабквартири головної організації світу.
Це точка відліку для постійного представника будь-якої держави при Об'єднаних Націях. З часу вручення вірчих грамот Генсеку ООН посол розпочинає виконання своїх повноважень. Для когось така зустріч - ще й перше знайомство з Антоніу Гутеррешем. Сергій Кислиця, який відтепер офіційно представляє Україну в цій будівлі, - знає генерального секретаря доволі давно.
"Я знаю генерального секретаря певну кількість років. він був щиро радий мене бачити, тому що ми співпрацювали з генеральним секретарем з багатьох питань. і україна в оон це не країна одного пункту порядку денного", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
У кулуарах ООН про Кислицю кажуть - це людина, яка, за великим рахунком, звідси і не йшла з 2006 року. Посади були різні: директор департаменту в МЗС, згодом - заступник міністра, тепер уже постпред, але сфера відповідальності - та сама. Тож тут, у Нью-Йорку, починає зараз не з нуля. Найбільш відповідальне завдання - каже - ще попереду: коли війна в Україні закінчиться, потрібні будуть усі можливі ООНівські ресурси для відновлення й реінтеграції Донбасу.
"Питання реінтеграції це не лише мільярди доларів. питання реінтеграції це ще необхідність залучення міжнародного співтовариства, організація об'єднаних націй має дуже широкий набір ітехнологій і засобів і досівдіу і без активгної участі оон і усіх установ системи оон в реінтеграції донбасу, у відновленні донбасу нам буде значно складніше і дорожче подолати цю проблему", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
Ну, а перші робочі тижні будуть зайняті зустрічами з колегами-послами. Це дипломатична традиція - маєш встановити особистий контакт. Адже згодом - перед важливим голосуванням - треба доносити меседжі напряму, а для цього на зв'язку треба бути, а не просто офіційні листи писати.
"Посли у нью йорку. навіть для того щоби їх усіх обійти, потрібен рік. для того щоби з ними всіма переговорити - потрібно два роки. для того щоб вони стали вашими союзниками - потрібно не один рік і не два роки", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
Дипломатичний корпус при ООН - найбільший у світі, 193 посли - величезна цифра. І справді: навіть якщо щотижня одного іноземного димломата на розмову чи на каву запрошувати, усіх їх тільки під кінець своєї чотирирічної каденції й побачиш. І, схоже, єдиний, до кого не факт, що дійде черга, - так це постпред Росії. Кажуть, його зазвичай кличуть на чай хіба союзники Москви, яких тут, в ООН, залишилося зовсім небагато - приміром, Сирія, Іран, Північна Корея та Зімбабве.
по теме
Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на Донбасі
З ініціативи України, Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України - Вадим Пристайко
Наша людина в головній організації світу: що в пріорітеті у нового посла України при ООН
З часу вручення вірчих грамот Генсеку ООН посол розпочинає виконання своїх повноважень. Для когось така зустріч - ще й перше знайомство з Антоніу Гутеррешем
У Брюсселі провально завершився терміновий саміт ЄС
У пошуках грошей і Брюссель. Там провалом завершився терміновий саміт ЄС, на якому учасники обговорювали фінансовий план на найближчі сім років
Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН
Від Києва участь братиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Говоритимуть про російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах
Евакуація українців із Китаю: Володимир Зеленський зверненувся до народу
Володимир Зеленський сьогодні записав спеціальне звернення щодо ситуації, яка склалася цього тижня. Давайте послухаємо