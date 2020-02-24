Туреччину сколихнув черговий землетрус [ Редактировать ]
Туреччину сколихнув уже другий за останні кілька діб землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,8 відчувалися на заході країни, неподалік міста Ізмір.
Про це повідомляє європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Інформації про потерпілих чи руйнування поки що не надходило.
Землетрус, що стався минулої доби на кордоні Ірану та Туреччини, забрав життя дев'яти людей, серед них троє дітей. Ще близько сотні осіб травмовані.
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