Метеорологи пояснили причину теплої зими 2020 року [ Редактировать ]
Цьогорічна зима стала аномально теплою через затримку холоду на Північному полюсі. Такого висновку дійшли метеорологи. Це явище вони називають "Арктичною осциляцією".
Стійка область низького тиску над полюсом потягнула повітряні потоки на північ, утворивши повітряний бар'єр, що затримав холодні маси.
Подібні процеси відбуваються щороку, але нині вони були надто інтенсивними та тривалими. Завдяки цьому - Арктиці вдалося відновити частину льоду, який розтанув за минулі зими.
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