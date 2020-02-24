У Європарламенті анонсували "український тиждень" [ Редактировать ]
"Український тиждень" у Європарламенті - анонсувало представництво України при ЄС. На запрошення європейського парламентаря Андреаса Кубіліуса та віце-прем'єр-міністра Дмитра Кулеби - з третього по п'яте березня - в Брюсселі відбудеться серія зустрічей та культурних заходів за участі українських та європейських депутатів і урядовців.
Говоритимуть про підтримку реформ в Україні та долучення Києва до Європейської зеленої угоди, яка має на меті до 2050 року зробити клімат Європи нейтральним. З нагоди річниці анексії Криму - дискутуватимуть про порушення прав людини на окупованому півострові.
Окрім того, представник України при ЄС, Микола Точицький, анонсував наступний саміт Східного партнерства, який відбудеться 18 червня цього року у Брюсселі.
"Йдеться про те що не лише перевірити як держави-члени, шість партнерів виконують програму-2020, а й також запропонувати питання поширення цифрової. Економіки, питання транспортних коридорів, питання енергетичної безпеки, ну, а саме головне - підсилення і поглиблення формату "3", йдеться про Україну, Грузію, Молдову, які мають спеціальну угоду про співпрацю з Європейським союзом, на ширший спектр, аніж економіка", - говорить Микола Точицький, представник України при ЄС.
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