Без замовлень і зарплат. Співробітники вагоноремонтного заводу на Харківщині просять допомоги. Державне підприємство занепадає через відсутність замовлень. У ситуації розбиралася Світлана Шекера.

На Панютинському вагонобудівному заводі виготовляють товарні вагони, напіввагони та зерновози для "Укрзалізниці". Підприємство може виробляти 12 одиниць на добу, та останнім часом замовлень немає. Завод підпорядкований "Укрзалізниці", а вона дає плани, але не дає коштів.

"Зараз нам скинули план на 2020 рік, це тищу полувагонів. Дуже маленька загрузка. І на ці тищу вагонів на фінансування прийшло 12 млн. Хоча нам на місяць потрібно на оці тищу полувагонів повинно бути десь 20 млн щомісяця", - говорить Олександр Семененко, працівник Панютинського вагоноремонтного заводу.

Офіційно завод простоює. Робітникам платять мінімальну зарплатню. І якщо раніше вони заробляли до 18 тисяч гривень на місяць, тепер отримують не більше чотирьох. Тож люди почали масово звільнятися.

"У нас в цеху раньше работало в две смены 300 с лишним человек. На данный момент осталась меньше ста человек. Все уехали поднимать другие государства, стоим мы с ноября месяца 2018 года, платится минималка, просвета нет. Уже ж мочи нету. Двоих детей содержать тяжело. За квартиру платить нечем", - говорить Максим Калашнік, слюсар.

"Коли вони будуть думати за промишлєность. Що людям сім'ї кормить нічим. Тарифи й комуналку нічим платить. Три тисячі пенсії і три тисячі комуналка. Оце вам і весь завод. Це наша жизнь, посьолок наша жизнь", - говорить Любов Сурікова, робітниця.

Раніше підприємство могло заробляти прокатом виготовлених вагонів. Зараз розпоряджатися цими коштами завод права не має.

"От по прошлому році прибуток від прокату вагонів по "Укрзалізниці", було мільярд 900 мільйонів. Ми тільки получили бумажечку на підприємство, що це такий достаток принесли наші вагони", - говорить Олександр Семененко, робітник Панютинського вагоноремонтного заводу.

На заводі немає навіть директора, який би відстоював інтереси підприємства у високих кабінетах. Представники профспілки Панютинського заводу самі пишуть листи і їздять до чиновників. Та усі звернення ходять по колу й повертаються назад на завод.

"Укрзалізниця" не відповідає на них зовсім. Вони написали нам лист, що вони направили наш лист в Мінінфраструктури, звертались до Криклія. Мінінфраструктури направив лист в "Укрзалізницю". "Укрзалізниця" направила лист нашому в.о. директора. І з нього тепер спрашують, чого у вас склалася така ситуація", - говорить Валентина Левченко, голова профспілкової організації Панютинського вагоноремонтного заводу.

Обурені люди звернулися до депутата облради Юлії Світличної. Вона - миттєво відреагувала.

"В последнее время ситуация стала критичной. Отсутствуют сертификаты, нету госзаказов, людям не платят заработную плату, и в принципе руководителя этого завода нет. Полная ответственность лежит на руководителе "Укрзалізниці", который обязан делать все для того, чтобы сохранить завод, для того, чтобы у людей были заказы, для того, чтобы наладить производство. Поэтому мы требуем в ближайшее время назначить руководителя, согласовать этого руководителя с профоюзами и с коллективом, обязать руководителя прийти с инвестиционной программой, и уже, уже иметь пакет заказов", - говорить Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, доведені до відчаю люди поїдуть у Київ.