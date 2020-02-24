Передвиборчий скандал у Харківський області. Там у 179 окрузі мають відбутися довибори до Верховної Ради. Балотується і Юлія Світлична - колишня очільниця області. Під час зустрічі з виборцями помічники кандидатки помітили, що за нею стежать. У штабі політика припускають - це може бути підготовка до силових акцій. Подробиці - далі.

Усе сталося під час зустрічі з виборцями. Помічники Юлії Світличної, колишньої очільниці Харківської області, а тепер кандидатки в депутати, побачили двох молодиків у цивільному, які стежили за політиком. Ті назвалися поліцейськими.

"Побачили що за неї йде слідкування. Таємне. З автомобіля із записом відео її виступів. Звернулися до осіб які були в машині - і спитали хто ви? Вони сказали що вони працівники правоохоронних органів, на вимогу пред'явити документи - вони категорично відмовились. І терміново покинули місце. Ми вбачаємо в цьому стеження за кандидатом який зараз є лідером перегонів", - говорить Анатолій Попов, помічник Юлії Світличної.

"Здорово пацаны, а че вы катаетесь за нами? - Та смотрим. - Вы кто? Откуда? - С Лозовой. - Какая-то служба? - Полиция, с полиции, да. - А можете показать удостоверение?"

Юристи Юліїї Светличної звернулися одразу в кілька правоохоронних відомств. Із вимогою відреагувати та встановити осіб, які стежили за політиком, і тих, хто віддавав їм накази.

"Це довибори у парламент по 179 округу. І хто стежить нам не відомо. Наразі ми і наша команда адвокатів боїмся, що є факт незаконного втручання в агітаційний процес, у виборчі перегони з метою тиску на нашого кандидата. Власне сьогодні ми звернулися до Нацполіції та ДБР з відповідними заявами. Ми просимо встановити хто ці особи. Для чого вони там находяться, чому вони здійснюють незаконне стеження", - говорить Олексій Шевчук, адвокат Юлії Світличної.

В Україні жодні вибори на будь-якому рівні не відбуваються без повідомлень про тиск на кандидатів. На думку адвокатів, нинішній інцидент може свідчити про підготовку до провокацій чи навіть фізичного нападу на політика, тож вони вимагають від правоохоронців невідкладних дій.