Скандальный Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии [ Редактировать ]
В США суд вынес приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейну. Присяжные признали его виновным по двум статьям обвинения. Об этом сообщает The New York Times.
67-летний Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии первой степени и изнасиловании. По двум пунктам обвинения продюсер был оправдан.
Продюсера арестовали в зале суда. Свой приговор он будет ожидать в тюрьме. Ему грозит от 5 до 25 лет.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более 80 женщин.
Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн, подозреваемый в сексуальных домогательствах, сдался полиции Нью-Йорка.
Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями. Вайнштейну грозило пожизненное заключение.
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