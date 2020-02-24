В США суд вынес приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейну. Присяжные признали его виновным по двум статьям обвинения. Об этом сообщает The New York Times.

67-летний Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии первой степени и изнасиловании. По двум пунктам обвинения продюсер был оправдан.

Читайте также Харви Вайнштейн не будет признавать вину и заплатит 25 миллионов жертвам

Продюсера арестовали в зале суда. Свой приговор он будет ожидать в тюрьме. Ему грозит от 5 до 25 лет.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более 80 женщин.

Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн, подозреваемый в сексуальных домогательствах, сдался полиции Нью-Йорка.