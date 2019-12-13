Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах, смог вне суда решить конфликты более чем с 30-ю своими жертвами. Об этом пишет The New York Times.

Так, жертвами будет выплачено 25 миллионов долларов: между 18 обвинительницами разделят 6,2 миллиона долларов, а остальные отдадут истцам, которые подали групповой иск.

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Отметим, что выплачивать деньги будет не сам Вайнштейн, а страховые компании, представляющие Weinstein Company.

Таким образом, Харви не придется признавать вину, поскольку его жертвы согласились взять деньги и отказаться от обвинений в домогательствах и изнасилованиях.

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями. Вайнштейну грозило пожизненное заключение.