В Украине власть максимально мобилизована, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

Гончарук рассказал, что работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который собирает информацию по стране о коронавирусе.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", - заявил Гончарук.

В Украине ежедневно получают информацию от ВОЗ по коронавирусу: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее.

"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - добавил премьер.