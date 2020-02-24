Украина готова к выявлению коронавируса - Гончарук [ Редактировать ]
В Украине власть максимально мобилизована, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
Гончарук рассказал, что работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который собирает информацию по стране о коронавирусе.
"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", - заявил Гончарук.
В Украине ежедневно получают информацию от ВОЗ по коронавирусу: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее.
"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - добавил премьер.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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