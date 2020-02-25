Українці з лайнера Diamond Princess відмовились повертатися на Батьківщину [ Редактировать ]
Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватися. Вони вирішили й далі працювати згідно з контрактами. Про це повідомили в МЗС.
25 наших співвітчизників - члени команди круїзного корабля, на якому стався спалах коронавірусу. Хворобу виявили у двох українців, вони в лікарні. Diamond Princess з майже чотирма тисячами людей на борту відбула двотижневий карантин біля берегів Японії.
Загалом на лайнері зафіксовано близько 700 випадків інфікування вірусом COVID-19. Троє хворих померли.
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