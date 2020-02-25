Десятеро дітей та їхня вагітна мати отруїлися чадним газом на Рівненщині через буревій. Той зламав зовнішню частину димоходу. Усю багатодітну родину, крім господаря, ушпиталили. Як зараз почуваються потерпілі - дізнавалися наші кореспонденти.

Дружину та десятьох своїх дітей до цієї лікарні в місті Сарни привіз сам чоловік. Уся його сім'я скаржилася на запаморочення, нудоту та головний біль.

"Мене тато якось підхопив, бо мені голова крутилась ну таке. Думали, що чимось отруїлися", - говорить Алла Саванчук, пацієнтка.

Наймолодшому хлопчикові - одинадцять місяців, найстаршому - 13 років. Дітям ставало зле посеред ночі, коли всі спали, розповідає матір. Сама жінка прокинулась від крику плакав один із її синочків.

"Я до нього - ніби як отравлений. Але по черзі почали сходить старші діти. Дякую бога, що він розбудив серед ночі, бо хлопчики могли просто спать до ранку і все", - говорить Ірина Саванчук, багатодітна мати.

Нині багатодітна сім'я в дитячому відділенні під наглядом лікарів.

"Їм пощастило вони не довгий час були під дією того чадного газу і батьки дуже швидко зорієнтувалися, вчасно привезли дітей в лікарню", - говорить Наталія Басиста-Токова, завідувачка педіатричного відділення Сарнівської районної лікарні.

Трагедія ледь не сталася ось у цьому будинку в селі Малушка, що на Березнівщині. Сам господар удома. Каже, не надто надихався, тож по допомогу медиків не звертався. Каже - нещодавно замінив газовий котел. Припускає, зворотної тяги ще й додав сильний вітер.

"Вирвало димохода і пошло. Пошов типа газ. Не газ, а самий вихлоп газуів пішло в хату", - говорить Володимир Саванчук, багатодітний батько.

Перевірка показала - газове опалення господар змонтував самостійно. Котел встановив уживаний.

"Дуже часті випадку і це пов'язано з тим, що люди не заключають договора технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і обладнання, ігнорують про це. А дані роботи проводять власноруч, наймаючи незрозумілих майстрів, які проводять роботи в результаті, бачте, виникають такі ситуації", - говорить Олександр Климчук, технічний директор АТ "Рівнегаз".

У будинку, де мешкає багатодітна родина, до з'ясування всіх обставин інциденту - газ фахівці перекрили. Щоб не забирати дітей з лікарні до холодної домівки, батько поки що обігріває дім дровами.