У Німеччині папуги загрожують цвіту магнолій [ Редактировать ]
У Німеччині папуги загрожують цвіту магнолій. Ці пернаті виду Крамера непогано пристосувалися до м'якого європейського клімату.
Живуть на околицях великих міст, у парках і скверах. А ласують найбільше молодими суцвіттями найчастіше каштанів та магнолій. Жителі Кельна кажуть, цієї весни побачити цвіт навряд чи вдасться.
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