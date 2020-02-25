У Запоріжжі мешканці багатоквартирного будинку судитимуться із сусідом через тарганів. Чоловік розводить їх на продаж разом із цвіркунами. Комахи в помешканні не затримуються і розповзаються по квартирах. Як зарадити сусіду-комахолюбу - з'ясовував Сергій Бордюжа.

"Вот это я нахожу у себя. Иной раз даже в голове. Это сверчки и тараканы".

Світлана Кондрашова розповідає - комахи пробираються до її помешкання крізь усі щілини. І так уже третій рік поспіль. Скаржаться навіть із сусіднього під'їзду. Мовляв, через тарганів і цвіркунів втратили сон.

"Вот он проснется, ночью включает свет. Для того, чтобы поймать этого сверчка. Ну как это, возможно вообще находится в такой квартире? ".

А ще у квартирах та під'їзді сморід. І все через сусідів, кажуть люди. Чоловік винайняв квартиру і облаштував там бізнес. Розводить цвіркунів для продажу - переконані мешканці багатоповерхівки.

"Ну ни сами же они их едят, этих сверчков", - говорить Світлана Кондрашова, мешканка будинку.

На запитання, чи розводять комах у помешканні, чоловік відповідає коротко.

"Я живу тут".

І накиває п'ятами. Сусіди викликають копів.

"Улица Сергея Синенко кв 29, трупный запах".

Та патрульні не знають, чим тут зарадити.

"Я не слышу трупного запаха".

І так щоразу, куди б не писали скарги, - кажуть мешканці.

"Жоден державний орган, на жаль, не може встановити вину цієї особи, оскільки вони не можуть проникнути до житлового помешкання цієї особи. А за законом, проникнути до житлового помешкання мають право лише органи національної поліції і за вмотивованою ухвалою суду", - говорить Артем Ємець, юрист.

До того ж, додають юристи, розведення комах не є кримінальним злочином. Ми вирішили знайти цих продавців за оголошенням в інтернеті. Телефоном нам відповіли - так, комах продають. Але вирощують їх в іншому місці. А у квартирі тримають лише колекцію ящірок.

"Там знаходяться комахи для вигодовування ящірок. Їх там небагато. Вони саме як корм, розумієте? От як люди тримають корм для собак, точно так само ми тримаємо кілька контейнерів із цвіркунами", - говорить Юлія, продавчиня комах.

Позбутись такого сусідства мешканці будинку планують через суд. А ще, кажуть, вимагатимуть грошової компенсації за незручності. Юристи заявляють, таких прецедентів у їхній практиці ще не було.