У Києві попрощалися з бізнесменом-медійником Сергієм Старицьким. У п’ятницю ввечері його знайшли мертвим у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Правоохоронці розглядають версію - умисне вбивство.

Рідні, друзі, партнери та підлеглі - сотні людей сьогодні прийшли на "Олімпійський" повести в останню путь Сергія Старицького.

У суботу, 22 лютого, його життя на 57-му році обірвав постріл. Усе сталося ввечері в гостях одногрупника та екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Першу версію правоохоронців - самогубство - відразу відкинули всі, хто знав Сергія особисто.

"Отличный человек, я не знаю лучший человек, всегда веселый, яркий", - говорить Ендрю Бейн, друг, президент холдингу Atlantic Group.

"Он был веселым гармоничным, он был никогда не унывающим мужиком, человек, который умел искренне радоваться", - говорить Ярослав Порохняк, голова правління телеканалу "Інтер" у 2009-2013 роках.

Для медійників він - один з основоположників рекламної галузі в Україні. Сергій Старицький первний час очолював телеканал "Інтер". Сьогодні його колеги згадують: попри конкурентність він закликав інших керівників єднатись задля глядача.

Для медійників він один із творців рекламної галузі в Україні. З 2005 по 2006 Сергій Старицький очолював телеканал "Інтер". Сьогодні його колеги згадують: попри конкурентність він закликав інших керівників єднатись задля глядача.

"В той період, коли він очолював "Інтер" без сумніву йшла мова про зміцнення українського телебачення як такого. Стиль Сергія завжди був відкритий, він був справжнім чоловіком, любив повторювати. Давайте працювати щоб це було в інтересах наших глядачів", - говорить Олександр Богуцький, директор телегрупи StarLightMedia.

Захопленням життя Сергія Старицького був хокей, він популяризував його в медійному просторі, допомагав з інвестуванням і був президентом хокейного клубу "Сокол".

"Он очень много сделал для хоккея, был неравнодушен привлекал спонсоров, имел важную маркетинговую состовляющую в голове в сердце, он знал как сделать это и сам выходил на лед в составе хоккейной комнады "Сокол" ", - говорить Олександр Сопіт, віцепрезидент федерації хокею України.

Сповненим оптимізму і нових ідей, таким Сергія Старицького запам'ятали всі, хто зустрічався з ним у житті.