Стрілянина у Дніпрі: поліція затримала учасників [ Редактировать ]
У Дніпрі затримали п'ятьох чоловіків, які напередодні ввечері влаштували стрілянину. Троє з них поранені, вони під конвоєм у лікарні. За однією з версій правоохоронців - конфлікт стався через дівчину. Деталі дізнавалися наші кореспонденти.
Стрілянина сталася в годину пік за метр від зупинки громадського транспорту на вулиці Тітова. Через дорогу - школа. Події розгорталися, ніби за сценарієм бойовика.
На відео, яке зняли очевидці, чоловіки відкривають вогонь просто посеред дороги. Поруч їдуть автівки, люди чекають маршруток. Очевидці розповідають, усе тривало хвилин п'ятнадцять, чули з десяток пострілів.
"На остановке люди стояли. я говорю, че люди за деревья не прячутся, шальные ж пули могут быть. Средь белого дня. Что я вам скажу это часто и густо", - говорить Тетяна Федорова, жителька Дніпра.
Потім кілька чоловіків втекли на білій автівці. На місці залишилися поранені. Трьох ушпиталили.
"Пациенты прооперированы. Ранения у них нижних конечностей, у одного пациента нижних конечнойстей и шеи, но не повреждены жезнено-важные органы. Надеемся на быстрое выздоровление", - говорить Андрій Кучерявченко, завідувач хірургічного відділення Дніпровської міської клінічної лікарні № 16.
Зараз поранені під конвоєм у лікарні. Журналістів до них не пускають. Інших причетних до інциденту спецпризначенці вистежували кілька годин, провели понад 20 обшуків. І біля одного з ресторанів міста затримали ще п'ятьох учасників стрілянини.
"Полиция, руки за голову, надеваем наручники, поднимаем . Операем об машину".
У них поліція вилучила травматичну зброю, її віддали на експертизу. Затриманим інкримінують - хуліганство із застосуванням зброї.
"В теперішній час їм буде повідомлено про підозру передбаченої статті 296 частини 4. За яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою до 7 років", - говорить Тарас Воліков, заступник начальника ГУ НП у Дніпропетровській області.
За неофіційною інформацією, причиною стрілянини став бізнес, одна зі сторін конфлікту тримає кафе. Однак за інформацією поліції - суперечка зав'язалася через дівчину.
"Конфлікт, який виник між цими двома групами він не є та не відносить до сфери розподілу якихось бізнес інтересів, а є безпосередньо, виключно побутовим. Там є ще одна особа жіночої статті. На теперішній час подробиці цього на даний час ми розголошувати не будемо, але ми чітко розуміємо, що виникли суперечки щодо жінки", - говорить Віктор Діденко, заступник начальника управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Дніпропетровській області.
Хто ж ця фатальна жінка - у поліції не кажуть. Встановлюють інших імовірних учасників стрілянини.
по теме
Таїландець відкрив вогонь у торговельному центрі Бангкока
Стрілянина в Таїланді. Чоловік відкрив вогонь у торговельному центрі Бангкока. Прийшов до салону краси, де працювала його колишня дружина й застрелив її
У Києві попрощалися з Сергієм Старицьким: чим запам'ятався бізнесмен-медійник
Рідні, друзі, партнери та підлеглі - сотні людей сьогодні прийшли на "Олімпійський" повести в останню путь Сергія Старицького
Знесені дахи та поламані мости: Миколаївщиною пронісся нищівний циклон
Знесені дахи, повалені дерева, поламані мости - циклон "Юлія" лише за декілька годин наробив лиха на Миколаївщині. Зараз вітер вщух, та ненадовго - попереджають синоптики
Коронавірус шириться Європою: які прогнози
Перші випадки зараження виявили в Австрії та Хорватії. Проте найбільше інфікованих Ковід-19 серед європейських країн в Італії
В Днепре возле школы расстреляли прохожих: появилось видео задержания стрелков
В понедельник вечером, 24 февраля, в Днепре произошла перестрелка