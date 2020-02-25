У Дніпрі затримали п'ятьох чоловіків, які напередодні ввечері влаштували стрілянину. Троє з них поранені, вони під конвоєм у лікарні. За однією з версій правоохоронців - конфлікт стався через дівчину. Деталі дізнавалися наші кореспонденти.

Стрілянина сталася в годину пік за метр від зупинки громадського транспорту на вулиці Тітова. Через дорогу - школа. Події розгорталися, ніби за сценарієм бойовика.

На відео, яке зняли очевидці, чоловіки відкривають вогонь просто посеред дороги. Поруч їдуть автівки, люди чекають маршруток. Очевидці розповідають, усе тривало хвилин п'ятнадцять, чули з десяток пострілів.

"На остановке люди стояли. я говорю, че люди за деревья не прячутся, шальные ж пули могут быть. Средь белого дня. Что я вам скажу это часто и густо", - говорить Тетяна Федорова, жителька Дніпра.

Потім кілька чоловіків втекли на білій автівці. На місці залишилися поранені. Трьох ушпиталили.

"Пациенты прооперированы. Ранения у них нижних конечностей, у одного пациента нижних конечнойстей и шеи, но не повреждены жезнено-важные органы. Надеемся на быстрое выздоровление", - говорить Андрій Кучерявченко, завідувач хірургічного відділення Дніпровської міської клінічної лікарні № 16.

Зараз поранені під конвоєм у лікарні. Журналістів до них не пускають. Інших причетних до інциденту спецпризначенці вистежували кілька годин, провели понад 20 обшуків. І біля одного з ресторанів міста затримали ще п'ятьох учасників стрілянини.

"Полиция, руки за голову, надеваем наручники, поднимаем . Операем об машину".

У них поліція вилучила травматичну зброю, її віддали на експертизу. Затриманим інкримінують - хуліганство із застосуванням зброї.

"В теперішній час їм буде повідомлено про підозру передбаченої статті 296 частини 4. За яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою до 7 років", - говорить Тарас Воліков, заступник начальника ГУ НП у Дніпропетровській області.

За неофіційною інформацією, причиною стрілянини став бізнес, одна зі сторін конфлікту тримає кафе. Однак за інформацією поліції - суперечка зав'язалася через дівчину.

"Конфлікт, який виник між цими двома групами він не є та не відносить до сфери розподілу якихось бізнес інтересів, а є безпосередньо, виключно побутовим. Там є ще одна особа жіночої статті. На теперішній час подробиці цього на даний час ми розголошувати не будемо, але ми чітко розуміємо, що виникли суперечки щодо жінки", - говорить Віктор Діденко, заступник начальника управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Дніпропетровській області.

Хто ж ця фатальна жінка - у поліції не кажуть. Встановлюють інших імовірних учасників стрілянини.