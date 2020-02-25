У Києві попрощалися з бізнесменом-медійником Сергієм Старицьким. Людиною, яку вважають творцем рекламної галузі України. У 2005-2006 роках він очолював телеканал "Інтер". Ким був Сергій Старицький - про це в наступному матеріалі.

Бізнесмени, політики, відомі спортсмени та медійники. Сотні людей зібралися на стадіоні "Олімпійський". В останню путь провели бізнесмена Сергія Старицького.

"Все это как то нелепо", - говорить Олександр Сопіт, віцепрезидент федерації хокею України.

Його життя на 57 році обірвав постріл. Для рідних і друзів ця звістка стала шоком. Цього дня одним з останніх його бачив партнер у бізнесі та близький друг Ендрю Бейн.

"Мы были в его кабинете в пятницу. он уехал в гости к его одногрупнику, мы были там, встретили час по поводу бизнеса, шутили", - говорить Ендрю Бейн, друг, президент холдингу Atlantic Group.

Уже ввечері в гостях у друга та екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари Сергія Старицького застрелили. Першу версію правоохоронців - самогубство - відразу відкинули всі, хто знав Сергія особисто.

"Он был веселым, гармоничным, он был никогда не унывающим мужиком, человек, который умел искренне радоваться. Самый жизнерадостный самый, веселый человек с которым хотелось что то обсудить и что-то новое узнать", - розповідає Ярослав Порохняк, голова правління телеканалу "Інтер" у 2009-2013 роках.

Для медійників Сергій Старицький - один з основоположників рекламної галузі в незалежній Україні. Його компанія Atlantic Group була серед лідерів на міжнародному ринку.

"Без сумнівіу, він був одним із тих хлопців, які дали початок цій індустрії, яку люблять зараз мільйони людей, які дивляться телевізор", - говорить Олександр Богуцький, директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи StarLightMedia.

"В далеком 91 году, когда еще не существовало развлекательных каналов, он первый, кто купил известный ныне сериал Санта Барбара и придумал как его запустить на украинское ТВ и вот так появилось развлекательное вещание в Украине", - розповідає Ярослав Порохняк, голова правління телеканалу "Інтер" у 2009-2013 роках.

Свого часу Сергій Старицький очолював і один із потужних національних телеканалів - "Інтер". Сьогодні його колеги згадують: попри конкуренцію на ринку, він закликав інших керівників єднатись довкола головної мети - працювати для глядача і робити це якісно.

"В той період, коли він очолював "Інтер", без сумніву йшла мова про зміцнення українського телебачення як такого. Стиль Сергія завжди був відкритий, він був справжнім чоловіком, любив повторювати: давайте працювати щоб це було в інтересах наших глядачів", - говорить Олександр Богуцький, директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи StarLightMedia.

Про це і його слова на архівних кадрах, коли "Інтер" святкував своє десятиріччя.

"Наших телезрителей, для которых "Интер" работает, будет работать и радовать качественно новыми проектами, новыми программами, фильмами", - говорить Сергій Старицький, голова правління телеканалу "Інтер", 2006 рік.

Сповненим оптимізму і з невичерпним джерелом нових ідей, таким Сергія Старицького пам'ятатимуть усі, хто хоч раз зустрічався з ним у житті.