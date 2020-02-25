Рада Європейського союзу узгодила майбутнє партнерство з Британією [ Редактировать ]
Домовилися домовлятись. У Брюсселі Рада Європейського союзу затвердила мандат на переговори про майбутнє партнерство з Великою Британією.
Кому доручили цю місію та які позиції буде відстоювати Брюссель? Знає Ірина Іванова.
Дали добро на переговори. Рада ЄС у Брюсселі уповноважила Єврокомісію домовлятися з Великою Британією про те, як співпрацювати після брекзиту. Мандат - погодили, з головним переговорником - визначились. Усе вчасно, як і планували - до 25 лютого.
"Цей мандат амбітний, широкомасштабний і дає нашому представникові хорошу основу для майбутніх переговорів. Звісно, як далеко сторони просунуться в домовленостях, залежить від їхньої доброї волі, коли вони безпосередньо сядуть за стіл переговорів", - говорить Андрея Метелко-Зґомбіч, держсекретар з європейських справ Хорватії.
Головним на наступному етапі переговорів з Лондоном буде вже добре відомий Мішель Барньє. Саме він представляв Євросоюз під час домовленостей про умови брекзиту. Інтереси Великої Британії обстоюватиме дипломат Девід Фрост. Брюссель планує розпочати наступну фазу домовленостей з понеділка - 3 березня. Адже транзитний період виходу королівства з Євросоюзу триватиме лише до кінця цього року.
"Переговори будуть дуже складними. І час спливає, починати треба негайно", - говорить Стеф Блок, міністр закордонних справ Нідерландів.
Питання номер один у майбутньому партнерстві - торгівля. І в цьому пункті розбіжностей найбільше. Європа пропонує Лондону доступ до вільного ринку. Але на основі чинних правил ЄС. Велика Британія цьому опирається, мовляв не для того відокремилися, і наполягає на впровадженні своїх норм.
"Ми представляємо економічні інтереси наших громадян та інтереси працівників. Тож не може бути ніякої вільної угоди, якщо вона не захищатиме їхньої позиції. Не повинно бути соціального демпінгу чи екологічного. Наші британські партнери повинні чітко це розуміти", - говорить Міхаель Рот, міністр з європейських питань у МЗС Німеччини.
Свій мандат на переговори з ЄС сьогодні ж погодили і в британському уряді. Там з нетерпінням чекають на конструктивний діалог із ЄС.
Отже, обидві сторони до розмови готові. У Брюсселя та Лондона залишається символічних дев'ять місяців на досягнення домовленості. А поки триває транзитний період, Велика Британія дотримується норм Євросоюзу і робить внески в загальний бюджет ЄС. Проте більше не бере участі в ухваленні важливих для цього блоку рішень.
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