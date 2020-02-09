Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение мощностью в 6,2. Об этом сообщается в данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 60 км и располагался на расстоянии 696 километров от Порт-Морсби, что в Папуа-Новой Гвинеи. Население города составляет 284 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Раньше сообщалось о том, что в Карибском море произошло мощное землетрясение. А также в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла.
Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
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