Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение мощностью в 6,2. Об этом сообщается в данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 60 км и располагался на расстоянии 696 километров от Порт-Морсби, что в Папуа-Новой Гвинеи. Население города составляет 284 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Раньше сообщалось о том, что в Карибском море произошло мощное землетрясение. А также в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла.

Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.