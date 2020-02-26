Заворушникам у Нових Санжарах обирають покарання [ Редактировать ]
За фактами заворушень у Нових Санжарах правоохоронці повідомили про підозру вже п'ятьом громадянам. Їм обиратимуть запобіжний захід сьогодні.
Нагадаю, 20 лютого на Полтавщині новосанжарівці виступили проти розміщення в медцентрі Нацгвардії вивезених із Китаю українців та іноземців. Перекрили дорогу й побилися з силовиками. Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб доправити евакуйованих у заклад. У сутичках - травм зазнали 9 поліцейських.
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