За фактами заворушень у Нових Санжарах правоохоронці повідомили про підозру вже п'ятьом громадянам. Їм обиратимуть запобіжний захід сьогодні.

Нагадаю, 20 лютого на Полтавщині новосанжарівці виступили проти розміщення в медцентрі Нацгвардії вивезених із Китаю українців та іноземців. Перекрили дорогу й побилися з силовиками. Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб доправити евакуйованих у заклад. У сутичках - травм зазнали 9 поліцейських.