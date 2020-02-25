Долги перед шахтерами: Зеленский поставил "таймер" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. Об этом он заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности, передает "РБК-Украина".
Зеленский отметил, что если не выплатят долги перед шахтерами, то будет справедливо не давать зарплату правительству.
"Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы", - заявил он.
Ранее мы писали о том, что угледобывающим предприятиям Украины перечислено 163 млн гривен на погашение заработных плат шахтерам.
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