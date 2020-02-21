В пятницу, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу в связи с событиями, которые разворачивались накануне в Новых Санжарах. Видеообращение появилось на официальном Youtube канале Офиса президента.

"Следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Есть сохранять холодную голову и открытое сердце.

Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - отметил глава государства.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что протесты в Новых Санжарах и паника из-за коронавируса часть информационно войны против Украины.