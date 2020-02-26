Как защититься от коронавируса: советы врача [ Редактировать ]
Врач, который изучает вирус пневмонии в китайском городе Ухань, рассказал о симптомах, а также дал советы по поводу того, как уберечь себя от смертельно опасного коронавируса.
"Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть заражены новым типом коронавирусной пневмонии, потому что коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморка", - объясняет он.
По его словам, китайский коронавирус не является термостойким и гибнет при температуре 26-27 градусов. Поэтому нужно пить больше горячей воды, советует врач. Он отмечает, что питьевая горячая вода эффективна для всех вирусов.
О симптомах пневмонии, вызванной коронавирусом:
1. Вначале вы ощутите признаки ангины и сухость в горле, которые продлятся 3-4 дня.
2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, капать в трахею и попадать в легкие, вызывая воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней.
3. При пневмонии возникают высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на обычную. Вы почувствуете, что тонете в воде. Важно немедленно обратиться к врачу, если у вас есть это ощущение.
О профилактике заражения:
1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому любая обычная маска (не только функция N95) должна быть в состоянии отфильтровать его. Однако, когда зараженный человек чихает перед вами, вирус упадет на землю и перестанет летать только через 3 метра.
2. Когда вирус упадет на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому помните, что если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.
3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнюю одежду, которая не требует ежедневной стирки, вы можете положить на солнце, чтобы убить вирус.
4. Самый распространенный способ заразиться - это дотрагиваться до людей, поэтому нужно часто мыть руки. Вирус может жить на ваших руках только в течение 5-10 минут, но за эти 5-10 минут может произойти многое (вы можете потереть глаза или притронуться к носу неосознанно).
5. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло, чтобы устранить или минимизировать микробы, пока они еще находятся в горле.
Ранее мы писали о том, что в Италии коронавирусом заразились 4 ребенка. Также в Великобритании из-за коронавируса закрылись две школы.
Тем временем, США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.
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