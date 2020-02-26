В Украине подсчитали цены за коммунальные услуги и выяснили, в каком городе дороже всего. Рейтинг составило издание Liga.net.

Для подсчета выбрали семью, которая состоит из трех человек. Они должны жить в квартире площадью 50 кв. м. с водоснабжением, отоплением, электроэнергией и газом, без счетчиков.

Какой город стал самым дорогим?

В топ-3 самых дорогих городов попали Днепр, Кропивницкий и Сумы. Первым в рейтинге оказался город Днепр. Подсчитав все платежки стало ясно, что семья из трех человек должна заплатить за коммуналку 3466 грн.

На втором месте – Кропивницкий. В этом городе семья заплатит 3379,13 грн по счетам, без содержания дома и поставку горячей воды

Топ-3 закрывает город Сумы. Тут за коммуналку придется заплатить 3350 грн.

ТОП-10 самых дорогих городов Украины:

Днепр - 3466 грн.

Кропивницкий - 3379,13 грн (без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды).

Сумы - 3350 грн.

Ровно - 3335 грн.

Луцк - 3266 грн.

Тернополь - 3288 грн.

Чернигов - 3242 грн.

Киев - 3145 грн.

Мариуполь - 3 040 грн.

Харьков - 3035 грн.

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.