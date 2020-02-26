В среду, 26 февраля, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания правительства заявил, что утренний медицинский осмотр в Новых Саржанах не зафиксировал повышение температуры у эвакуированных из Уханя украинцев.

Ляшко отметил, что эвакуированным из Китая гражданам осталось находиться в санатории в Новых Санжарах еще 7 дней.

"В обсервации у нас сегодня экватор. Утренний медицинский осмотр не зафиксировал повышение температуры", - заявил Ляшко.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что пришли результаты половины тестов эвакуированных.

Эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.