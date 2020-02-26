От гриппа в Украине умерли 48 человек: как распознать болезнь [ Редактировать ]
За неделю вследствие осложнений гриппа в Украине умерли 10 человек. Всего с начала эпидемического сезона умерло 48 людей. Об этом сообщили в "Минздраве".
"Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении. Также известно, что у больных доминирует вирус типа А.
Врачи рассказали, как отличить грипп от простуды и напомнили о необходимости часто мыть руки, проветривать помещение, кушать овощи и фрукты, пишет "Украина сейчас".
Простуда:
- температура тела редко бывает выше 37 - 37,5 градусов
- насморк и боль в горле
- одышка только из-за заложенного носа
- лечится постельным режимом и активным питьем в течение 3-5 дней, если форма болезни легкая.
Грипп:
- температура тела выше 38 градусов
- насморк может появиться только на 2-3 день болезни, боль в горле - на 3-4
- выписываются лекарства, госпитализация - в редких случаях
- наибольший риск заразиться от больного - со дня появления первых симптомов до 3-7 дней после.
Напомним, в Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа.
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