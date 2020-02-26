За неделю вследствие осложнений гриппа в Украине умерли 10 человек. Всего с начала эпидемического сезона умерло 48 людей. Об этом сообщили в "Минздраве".

"Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении. Также известно, что у больных доминирует вирус типа А.

Врачи рассказали, как отличить грипп от простуды и напомнили о необходимости часто мыть руки, проветривать помещение, кушать овощи и фрукты, пишет "Украина сейчас".

Простуда:

температура тела редко бывает выше 37 - 37,5 градусов

насморк и боль в горле

одышка только из-за заложенного носа

лечится постельным режимом и активным питьем в течение 3-5 дней, если форма болезни легкая.

Грипп:

температура тела выше 38 градусов

насморк может появиться только на 2-3 день болезни, боль в горле - на 3-4

выписываются лекарства, госпитализация - в редких случаях

наибольший риск заразиться от больного - со дня появления первых симптомов до 3-7 дней после.

Напомним, в Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

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