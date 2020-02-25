Во Львовской области в результате осложнений от заболевания гриппом в течение недели умерли двое людей. Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Отмечается, что жертвами стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина. Известно, что они обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания.

"Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний - сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", - отметили в лабораторном центре.

Напомним, всего в Украине от начала эпидсезона (октябрь 2019 года) зарегистрировали 38 летальных случаев. А также в Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

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