Генпрокуратура взялась за справу про вбивство Василя Сергієнка [ Редактировать ]
За справу про вбивство черкаського журналіста майданівця Василя Сергієнка взялась Генеральна прокуратура.
Нагадаю, його викрали з дому і жорстоко закатували в лісі під Корсунем-Шевченківським ще у квітні 2014. Через півтора року майже всі виконавці та організатор цього злочину опинились на лаві підсудних.
Щоправда, розгляд справи й досі не завершили. За цей час змінилося п'ять колегій суддів, а остання - Городищенська - торік взагалі випустила обвинувачених під домашній арешт.
Наприкінці 2019 ГПУ виокремила із загального обвинувачення провадження щодо створення організованого угруповання і почала власне розслідування. Сьогодні, той самий Городищенський райсуд провів перше підготовче слухання у справі.
"Було прийняте рішення про необхідність про оголошення підозр за даними злочинами - не зважаючи на те, що є провадження відносно цього факту і ми будемо намагатися і дійсно об'єднати два кримінальних провадження", - говорить Юлія Малашич, начальник відділу Офісу Генерального прокурора
"Ми сподіваємось, що буде встановлено і доведено, та зібрано достатньо доказів для пред'явлення саме замовнику цього вбивства і щодо нього буде також направлено обвинувальний акт до суду", - говорить Євгенія Закревська, адвокат потерпілих.
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