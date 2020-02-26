За справу про вбивство черкаського журналіста майданівця Василя Сергієнка взялась Генеральна прокуратура.

Нагадаю, його викрали з дому і жорстоко закатували в лісі під Корсунем-Шевченківським ще у квітні 2014. Через півтора року майже всі виконавці та організатор цього злочину опинились на лаві підсудних.

Щоправда, розгляд справи й досі не завершили. За цей час змінилося п'ять колегій суддів, а остання - Городищенська - торік взагалі випустила обвинувачених під домашній арешт.

Наприкінці 2019 ГПУ виокремила із загального обвинувачення провадження щодо створення організованого угруповання і почала власне розслідування. Сьогодні, той самий Городищенський райсуд провів перше підготовче слухання у справі.

"Було прийняте рішення про необхідність про оголошення підозр за даними злочинами - не зважаючи на те, що є провадження відносно цього факту і ми будемо намагатися і дійсно об'єднати два кримінальних провадження", - говорить Юлія Малашич, начальник відділу Офісу Генерального прокурора

"Ми сподіваємось, що буде встановлено і доведено, та зібрано достатньо доказів для пред'явлення саме замовнику цього вбивства і щодо нього буде також направлено обвинувальний акт до суду", - говорить Євгенія Закревська, адвокат потерпілих.