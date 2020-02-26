Сутички з поліцією, сльозогінний газ та масовий страйк у Греції. На островах Лесбос, Хіос та Самос сьогодні закриті місцеві адміністрації та більшість підприємств. Люди протестують проти зведення нових таборів для мігрантів. Що відбувається на Егейський островах - розповість Світлана Чернецька.

У бік поліцейських летить каміння та сміття. Сутички на Егейських островах тривають уже кілька днів поспіль. Правоохоронці відбиваються сльозогінним газом та світлошумовими гранатами. Але втихомирити протестувальників не вдається. Люди блокують дорогу будівельній техніці та роблять усе можливе, щоб завадити зведенню нових таборів для мігрантів.

"Ми щосили протистоятимемо стільки часу, скільки знадобиться, щоб жодних нових будівель для мігрантів на нашому острові не з'явилося. Ми не дозволимо цього", - говорить Андреас Алексіс, житель острова Лесбос.

У натовпі серед протестувальників навіть мери міст. Місцева влада солідарна з простими громадянами. Не працюють адміністрації та регіональні органи влади, закриті підприємства. Люди бояться, що зведення нових таборів привабить ще більше біженців.

"Вони живуть, наче тварини, у цих таборах. І хочуть будь-що їх покинути. Знайти кращу долю. Ми теж цього хочемо для них. Тож боремося і за них, і за себе", - говорить отець Папастратіс, священник на острові Лесбос.

Європа та світ уже давно тиснули на грецький уряд. Адже наразі умови проживання для мігрантів жахливі. Бракує місць для ночівлі, недостатньо харчів та ліків. Про санітарію взагалі не йдеться. Приміром, цей табір на Самосі розрахований на 650 людей. А тут мешкає - 6 800 мігрантів.

"Ця ситуація обурює й приголомшує. Умови проживання в цих людей безнадійні. Біженцям доводиться жити просто у реєстраційному центрі чи біля нього. Адже місць у наметах не вистачає", - говорить Піпіна Катсарі, представник агентства у справах біженців ООН.

За задумом грецького уряду, усі старі притулки для біженців закриють. Натомість на п'яти островах створять нові. Головна відмінність - ці табори будуть закритого типу. Так грецькій владі легше буде контролювати ситуацію всередині. Вже минуло п'ять років, відтоді як країна стала воротами у Європу для сотень тисяч людей. І загалом на переповнених островах зараз перебуває понад 38 тисяч біженців із Сирії, Іраку та Афганістану.