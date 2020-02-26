Следствие по делу Шеремета продолжается, а также продолжают раскрывать 500 негласных розыскных действий по делу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как сообщила следственная группа, они проводят на данный момент 32 судебные экспертизы. Но подозреваемые отказываются от участия в следственных действиях, что значительно усложняет проведение этого процесса.

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"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - сообщили правоохранители.

Все подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.