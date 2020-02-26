Україна потребує системної пенсійної реформи, а не поодинокі доплати у 500 гривень. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова конфедерації профспілок. Сергій Каплін закликає звернути увагу на напрацьовані ним раніше законопроекти.

"Уряд України підняв на 500 грн пенсію тисячам пенсіонерів з 15 млн, це смішно. Це дійсно просто смішно. Ґ хочу нагадати, що ми, коли йшли з парламенту, залишили новому уряду, новому комітету соцполітики, новому парламенту пакет законопроектів, які дозволяють втричі, підкреслюю - втричі - збільшити розмір пенсій українцям. Всі ці закони дадуть можливість подолати дефіцит бюджетного фонду, всі ці закони розвантажать держбюджет і вивільнені кошти направити на соціальні задачі, на підтримку наших пенсіонерів", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.