В Україні посилюють заходи безпеки проти китайського коронавірусу. Для цього уряд призначив головного санітарного лікаря країни. Ним став заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також медики братимуть контакти всіх громадян, які повертаються з країн, де зафіксовані випадки хвороби, аби перевіряти стан здоров'я людей у продовж можливого інкубаційного періоду. Наразі ж жодного підтвердженого випадку хвороби, у тому числі серед евакуйованих з Уханя немає.

"Ми сьогодні для того, щоби ще підсилити систему, яка має запобігати виявленню і проникненню на територію України цього захворювання призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни. Від сьогодні персонально ця людина, пан Віктор, буде в тому числі комунікувати з вами і координувати дії органів державної влади, всіх необхідних служб для того, щоб максимально якісно організувати роботу", - говорить Алексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

"Ми розпочали з вчорашнього дня і сьогодні в вісім ранку на всіх пунктах перетину державного кордону з Європейським Союзом працюють прикордонники, працюють епідеміологи і в кожному пункті в семи найбільших стоять швидкі медичні допомоги для того, щоб ми розпочали там температурний скринінг і відразу людей після температурного скринінгу у яких є підозра на можливе інфікування коронавірусом будуть доставляти в інфекційні лікарні", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.