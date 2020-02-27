Слухи о возможном назначении премьер-министром Тигипко или Хорошковского подрывают доверие избирателей к президенту. Люди поддержали перезагрузку власти, потому что хотели избавиться от олигархического давления на страну. А сейчас им предлагают вернуться в эпоху "Партии регионов", ведь оба кандидата – олигархи из окружения Януковича. Они усилят позицию ОПЗЖ в парламенте и реанимируют старые коррупционные схемы.



Об этом на странице в Facebook заявил политический эксперт Павел Кутуев.



По словам эксперта, украинцы, поддержавшие команду Владимира Зеленского на выборах, голосовали за перезагрузку власти и новые лица в политике. Поэтому информация о возможной отставке Гончарука, а главное – о скандальных кандидатурах на его место, подрывает доверие людей к гаранту.



"Украинцы поддерживали Зеленского и "Слугу народа", потому что верили в идею перезагрузки власти, потому что хотели избавиться от олигархического давления на страну. И правительство Гончарука, при всех за и против, эту идею оправдывает. Объективно. Им не хватает опыта. Но они работают как умеют, исходя из национальных интересов, а не под диктовку олигархов. Поэтому отставка Гончарука будет означать нарушение предвыборного обещания президента", – написал Кутуев.



Эксперт подчеркнул, что оба кандидата на пост нового главы правительства – олигархи, которые построили свой капитал, в том числе, за счет приближенности к элите "Партии регионов". Поэтому назначение кого-то из них в Кабмин усилит пророссийскую позицию ОПЗЖ в парламенте и реанимирует старые коррупционные схемы.



"Тигипко или Хорошковский – это не просто усиление влияния олигархов в правительстве. Это олигархи во власти и реинкарнация "Партии регионов"! Хорошковский – партнер Фирташа, член правительства Азарова, соратник Януковича. Тигипко возглавлял предвыборный штаб Януковича в 2004 году.

Особенно радуются таким кандидатам сейчас в ОПЗЖ. Они бывших "однодумцев" точно не подведут и помогут усилить пророссийскую позицию в парламенте. А параллельно восстановить забытые коррупционные схемы. Пшонка - стайл, золотые батоны. Всё как в старые "добрые" времена, будто революции и не было", – написал эксперт.



Напомним, 25 февраля в СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и назначении на его место бизнесмена и бывшего члена правительства Азарова Сергея Тигипко. Вторым кандидатом на должность главы правительства в СМИ назвали мультимиллионера и бывшего соратника Виктора Януковича Валерия Хорошковского. В Офисе президента информацию официально не подтверждают.