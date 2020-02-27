В США произошла жуткая стрельба на территории завода пивоваренной компании Molson Coors. Это произошло в городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом сообщает ABC News.

Во время стрельбы погибло восемь человек. Полиция сообщила о "критическом инциденте" в районе Стейт-стрит. Граждан просят объезжать место происшествия и использовать альтернативные маршруты.

Подробности инцидента пока не раскрываются. Полиция сообщила, стрелок мертв. Как сообщают Fox6, стрельбу устроил уволенный в среду сотрудник завода.

Напомним, в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Мужчина устроил хаотичную перестрелку.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.