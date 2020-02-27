В США на заводе расстреляли восемь человек [ Редактировать ]
В США произошла жуткая стрельба на территории завода пивоваренной компании Molson Coors. Это произошло в городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом сообщает ABC News.
Во время стрельбы погибло восемь человек. Полиция сообщила о "критическом инциденте" в районе Стейт-стрит. Граждан просят объезжать место происшествия и использовать альтернативные маршруты.
Подробности инцидента пока не раскрываются. Полиция сообщила, стрелок мертв. Как сообщают Fox6, стрельбу устроил уволенный в среду сотрудник завода.
Напомним, в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Мужчина устроил хаотичную перестрелку.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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