В понедельник, 24 февраля, в Днепре произошла стрельба возле школы. В городе ввели план "Сирена". Об этом сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, стрельбу открыли из автомобиля, что сильно напугало прохожих. Внедорожник скрылся с места происшествия.

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"В Днепре вечером 24 февраля 2020 года на ул.Титова напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. Прозвучавшие выстрелы серьезно напугали местных жителей", - говорится в сообщении.

В Днепре правоохранители ввели план "Сирена", для розыска участников стрельбы.

Местные жители сообщают, что пострадали трое человек. У двоих ранение ног, у третьего - ранение шеи. Пострадавшие оказались членами семьи днепровского бизнесмена Вахидова Эльтона.

Напомним, в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Мужчина устроил хаотичную перестрелку.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.