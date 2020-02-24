В Днепре возле школы расстреляли прохожих: введен план "Сирена" [ Редактировать ]
В понедельник, 24 февраля, в Днепре произошла стрельба возле школы. В городе ввели план "Сирена". Об этом сообщают местные СМИ.
Как выяснилось, стрельбу открыли из автомобиля, что сильно напугало прохожих. Внедорожник скрылся с места происшествия.
"В Днепре вечером 24 февраля 2020 года на ул.Титова напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. Прозвучавшие выстрелы серьезно напугали местных жителей", - говорится в сообщении.
В Днепре правоохранители ввели план "Сирена", для розыска участников стрельбы.
Местные жители сообщают, что пострадали трое человек. У двоих ранение ног, у третьего - ранение шеи. Пострадавшие оказались членами семьи днепровского бизнесмена Вахидова Эльтона.
Напомним, в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Мужчина устроил хаотичную перестрелку.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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